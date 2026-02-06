Mais de 150 apostas capixabas faturaram na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (5) teve um volume expressivo de apostas premiadas com quatro acertos no Espírito Santo. Ao todo, mais de 150 apostas registradas no estado acertaram a quadra. Os apostadores garantiram prêmio individual de R$ 719,30, conforme dados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Os bilhetes vencedores foram em casas lotéricas físicas, canais eletrônicos e apostas via internet banking, distribuídos por praticamente todas as regiões capixabas. Houve registros de prêmios em municípios da Grande Vitória, como Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Outras cidades como Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari, São Mateus, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Afonso Cláudio e Santa Teresa.

A maioria das apostas foram do tipo simples, com seis dezenas, mas também houve quadras provenientes de bolões, nos quais os participantes dividiram os valores. Em alguns casos, as apostas coletivas renderam valores superiores, de acordo com o número de cotas envolvidas.

Os valores podem ser retirados nas agências da Caixa ou, no caso de apostas eletrônicas, creditados conforme as regras do banco, respeitando os prazos estabelecidos pela instituição.