Cidades

Mais de 24 mil alunos retornam às aulas em Cachoeiro nesta sexta

Secretário de Educação visita escola no bairro Paraíso e reforça parceria com famílias.

escola municipal - estudante - aluno Cachoeiro
Foto: Divulgação PMCI

A rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim iniciou, nesta sexta-feira (6), o ano letivo de 2026 com ações de acolhimento e compromisso com a educação das crianças. Ao todo, mais de 24 mil alunos retornaram às salas de aula.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O secretário municipal de Educação, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, visitou a Escola Municipal Dr. Pedro Nolasco Teixeira de Resende, no bairro Paraíso. A agenda marcou o início oficial das atividades escolares e levou uma mensagem de boas-vindas aos estudantes.

Leia também: Terra Samba abre a programação do Cachoeiraço 2026 nesta sexta-feira

Durante a visita, a gestora da unidade, Ida Kelly, destacou o papel do trabalho coletivo na construção de uma educação de qualidade. Segundo ela, o envolvimento da gestão, dos professores e das famílias fortalece o desenvolvimento integral dos alunos.

Além disso, a gestora ressaltou a dedicação dos educadores no cotidiano escolar. Para Ida Kelly, o compromisso dos profissionais da educação é essencial para garantir aprendizado, cuidado e formação cidadã.

O secretário municipal de Educação reforçou a importância da escola como espaço de ensino e crescimento. De acordo com José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, a parceria entre família e escola é decisiva nesse processo.

“Este é um momento em que os pais confiam seus filhos às nossas unidades escolares. Essa relação fortalece a corresponsabilidade na formação das crianças”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Educação reforça, com iniciativas como essa, o compromisso com o acolhimento e a valorização dos profissionais da educação. Além disso, a pasta destaca a construção de um ambiente escolar seguro e humanizado.

Com o início do ano letivo, a rede municipal reafirma o foco no desenvolvimento dos estudantes. Assim, a Educação inicia 2026 com planejamento, diálogo e atenção às necessidades da comunidade escolar.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimVolta às aulas

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por