Mais de 24 mil alunos retornam às aulas em Cachoeiro nesta sexta

A rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim iniciou, nesta sexta-feira (6), o ano letivo de 2026 com ações de acolhimento e compromisso com a educação das crianças. Ao todo, mais de 24 mil alunos retornaram às salas de aula.

O secretário municipal de Educação, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, visitou a Escola Municipal Dr. Pedro Nolasco Teixeira de Resende, no bairro Paraíso. A agenda marcou o início oficial das atividades escolares e levou uma mensagem de boas-vindas aos estudantes.

Durante a visita, a gestora da unidade, Ida Kelly, destacou o papel do trabalho coletivo na construção de uma educação de qualidade. Segundo ela, o envolvimento da gestão, dos professores e das famílias fortalece o desenvolvimento integral dos alunos.

Além disso, a gestora ressaltou a dedicação dos educadores no cotidiano escolar. Para Ida Kelly, o compromisso dos profissionais da educação é essencial para garantir aprendizado, cuidado e formação cidadã.

O secretário municipal de Educação reforçou a importância da escola como espaço de ensino e crescimento. De acordo com José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, a parceria entre família e escola é decisiva nesse processo.

“Este é um momento em que os pais confiam seus filhos às nossas unidades escolares. Essa relação fortalece a corresponsabilidade na formação das crianças”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Educação reforça, com iniciativas como essa, o compromisso com o acolhimento e a valorização dos profissionais da educação. Além disso, a pasta destaca a construção de um ambiente escolar seguro e humanizado.

Com o início do ano letivo, a rede municipal reafirma o foco no desenvolvimento dos estudantes. Assim, a Educação inicia 2026 com planejamento, diálogo e atenção às necessidades da comunidade escolar.