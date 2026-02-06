Terra Samba abre a programação do Cachoeiraço 2026 nesta sexta-feira

O Cachoeiraço começa hoje e devolve à Avenida Beira Rio o clima de festa, música e celebração. A abertura marca o reencontro da cidade com uma das programações mais tradicionais do calendário cultural.

A programação terá início às 19h, quando o Bloco Tsunami abre oficialmente a noite. Logo depois, às 19h40, Vinicinho do Cavaco e Banda sobem ao palco com samba e pagode, aquecendo o público.

Em seguida, às 20h30, o grupo Terra Samba assume o comando do evento. Ícone da música baiana, a banda promete um show vibrante, com sucessos que marcaram gerações.

Durante a apresentação, o grupo aposta em coreografias marcantes e forte interação com o público. Assim, a Beira Rio se transforma em um grande espaço de dança e animação.

Mais tarde, às 22h30, Vinicinho do Cavaco e Banda retornam ao palco. A proposta é manter o ritmo da festa e sustentar a energia até o encerramento.

A primeira noite termina às 23h, com show da cantora Flávia Mendonça. Com carisma e repertório envolvente, ela fecha a programação em clima de celebração.

O início do Cachoeiraço reforça a força dos eventos culturais na cidade. Além disso, valoriza a música e transforma a Avenida Beira Rio em ponto de encontro para moradores e visitantes.