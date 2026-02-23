"Mais entregas e menos likes", destaca Vandinho Leite sobre o real papel da política

Com um dos mandatos mais atuantes do Espírito Santo, o deputado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Vandinho Leite, destaca a importância da política pautada em mais entregas e menos likes. Neste domingo (22), por meio das suas redes sociais, ele chamou a atenção para os políticos que, ao invés de pautar o mandato em entregas reais para a população, preferem investir em agendas vazias apenas para “aparecer nas redes sociais” e dizer que estar fazendo.

“Política de verdade não se mede por likes, mas por entregas concretas, obras realizadas e vidas transformadas. Menos palco. Mais resultado”, afirmou o deputado.

Mandato atuante

Em uma análise mais técnica, é possível observar que a fala do parlamentar não fica restrita apenas ao discurso. Ao observar algumas ações do seu mandato, encontra-se iniciativas já em execução em diversas regiões do Estado, especialmente no interior capixaba.

Entre os municípios destacados, São Roque do Canaã aparece como um dos principais exemplos da atuação prática do parlamentar. No município, Vandinho articulou investimento, de cerca de R$ 8,2 milhões, para a Barragem São Dalmácio, uma obra estratégica voltada à segurança hídrica e ao fortalecimento da produção rural.

Além da barragem, o mandato também viabilizou a aquisição de equipamentos agrícolas, como secadores e descascadores de café, destinados a associações locais.

No contexto de atuação política pautada em entregas, é importante ainda lembrar que, quando esteve à frente da Secretaria de Estado de Esportes (2011-2014), Vandinho Leite viabilizou investimentos estruturantes para o segmento no Espírito Santo. Um dos marcos desse período foi a consolidação do Estádio Kleber Andrade como uma arena multiuso, hoje referência para jogos e grandes eventos nacionais e internacionais.

Atuação no Sul do ES

Na sua gestão a frente da pasta do esporte capixaba, ele ainda entregou mais de 300 campos Bom de Bola. Além disso, articulou a liberação de quase R$ 50.000,00 para a compra de bolas, cones, uniformes e outros materiais de treino novos para municípios como o de São José do Calçado, no Sul do Estado.

Nessa região, Ibatiba está entre as cidades que recebeu volume histórico de investimentos, viabilizados por meio do mandato do deputado estadual Vandinho Leite em parceria com o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB).

São aproximadamente R$ 25,2 milhões, destinados a sete grandes obras que estão mudando a cara da cidade, desde a construção de novas escolas até obras de contenção de grande porte para proteger vidas.

No município de Irupi, o mandato do deputado atuou para garantir mais agilidade ao produtor rural com a entrega de um caminhão prancha, destinado ao transporte de máquinas pesadas. O equipamento melhora a logística agrícola e otimiza o atendimento às demandas do setor produtivo local.

Além disso, Vandinho articulou, junto ao Governo do Estado, investimentos em mobilidade rural, com pavimentação de trechos estratégicos para o escoamento da produção e obras de contenção que aumentam a segurança das famílias.

No quesito mobilidade, o mandato parlamentar também articulou investimentos para a construção de mais quatro novas pontes para o município de Brejetuba.

Outra cidade contemplada pela atuação do mandato do Vandinho Leite foi Iúna. Para o município, o parlamentar viabilizou agendas importantes para garantir recursos para pavimentações em ruas da cidade e a dragagem do rio, que vai trazer melhorias e evitar as enchentes.

Para Alegre, o parlamentar viabilizou, entre outros recursos, uma retroescavadeira para reforçar o trabalho no município e apoiar os produtores rurais. Já em Piúma, Vandinho Leite intermediou a entrega de caminhão truck com caçamba basculante para reforçar os serviços de infraestrutura.

Os municípios como o da Serra, Divino São Lorenço, Mantenópolis, Jacaraípe, Nova Almeida, São Gabriel da Palha, Santa Teresa, Alto Rio Novo também estão na lista daqueles em que são beneficiados pela a atuação do deputado.

No comando da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Vandinho Leite ainda atua na fiscalização, vigilância constante e combate rigoroso a abusos contra o consumidor. “Se política fosse só discurso, ninguém precisaria de mandato”, pontua o parlamentar.