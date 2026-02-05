Cidades

Marataízes promove ação por Carnaval seguro para crianças

Ação mobiliza órgãos públicos para orientar sobre proteção de crianças e adolescentes.

Carreata Buzinaço da Proteção em Marataízes
Foto: Freepik

A Prefeitura de Marataízes promove, na próxima sexta-feira (13), a Carreata Buzinaço da Proteção. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de um Carnaval sem violência e sem a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento ocorre em parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ação integra as estratégias de prevenção e orientação durante o período carnavalesco.

Leia também: Itapemirim recebe Marcha para Jesus com trio elétrico e shows

Programação

A carreata terá saída às 13h, da Praça da Barra, em Marataízes. Em seguida, o trajeto inclui parada na Praia Central, onde terá início a Ação Social da Saúde, com atividades de orientação ao público.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Marataízes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por