Marataízes promove ação por Carnaval seguro para crianças
Ação mobiliza órgãos públicos para orientar sobre proteção de crianças e adolescentes.
A Prefeitura de Marataízes promove, na próxima sexta-feira (13), a Carreata Buzinaço da Proteção. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de um Carnaval sem violência e sem a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.
O evento ocorre em parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ação integra as estratégias de prevenção e orientação durante o período carnavalesco.
Programação
A carreata terá saída às 13h, da Praça da Barra, em Marataízes. Em seguida, o trajeto inclui parada na Praia Central, onde terá início a Ação Social da Saúde, com atividades de orientação ao público.
