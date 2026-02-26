Marquito, humorista do SBT, sofre acidente e é internado
O humorista Marquito, 65, atualmente no SBT, sofreu acidente de moto na tarde desta quarta (25), após um mal súbito.
O integrante do Programa do Ratinho pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto de sua residência, quando teve a indisposição repentina. Ele trafegava pela região quando perdeu o controle da moto e caiu na via.
Com o impacto, Marquito teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro.
Em comunicado ao Estadão, o SBT informou que o comediante foi sedado para a realização de exames complementares, como parte do protocolo adotado para uma avaliação clínica completa, e permanece sob cuidados médicos.
No acidente, Marquito teria atingido outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido no acidente, o profissional prestou os primeiros socorros imediatamente, realizando manobras de reanimação ainda no local e foi quem acionou o SAMU.
O Estadão entrou em contato com o hospital Nipo-Brasileiro, mas não havia recebido uma atualização até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
Confira a nota completa do SBT:
“O Marquito está bem.
Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto, o que ocasionou uma queda. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. E está recebendo toda a assistência médica necessária.
Manteremos todos informados caso haja novas atualizações.”
Sobrinho do apresentador Raul Gil, Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, é humorista e chegou a ser eleito vereador em 2012, função que permaneceu até 2016.
