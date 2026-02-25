MDB realiza convenção e pode oficializar Euclério como vice de Ricardo Ferraço

O MDB do Espírito Santo realiza, neste sábado (28), convenção estadual partidária. O evento acontece, das 9h às 13h, na sede da sigla. O espaço fica localizado na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 191, Edifício Assis, sala 1015, Enseada do Suá, em Vitória.

A chamada dos suplentes está prevista para as 12h. As atividades seguem o edital oficial de convocação divulgado pela Comissão Executiva Provisória Regional da sigla.

Escolha pacífica

Nos bastidores, aponta-se que o comando da Presidência do MDB estadual deve permanecer com o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, tendo como vice-presidente o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que poderá assumir a presidência do partido, caso o governador Renato Casagrande (PSB) deixe o cargo em abril para disputar o Senado.

A possibilidade é real, uma vez que, pelo regimento interno do MDB, Ricardo Ferraço teria de se afastar da presidência ao assumir o comando do Palácio Anchieta.

Imbróglio

Ricardo Ferraço chegou ao MDB, em setembro de 2023, após um imbróglio na disputa pelo comando do diretório estadual entre a ex-senadora Rose de Freitas e o deputado estadual Lelo Coimbra.

Entretanto, diante do impasse, a Executiva Nacional do MDB interviu e indicou o vice-governador para comandar a sigla provisoriamente em uma tentativa de “pacificar” os ânimos dentro da legenda no Espírito Santo. Desde então, o partido segue sendo comandado por Ricardo Ferraço através de uma comissão provisória.

Ordem do dia

Assim, além da definição do comando partidário, a convenção terá como ordem do dia: