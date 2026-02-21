Mega-Sena: capixabas faturaram no último sorteio e agora R$ 105 milhões estão em jogo

Quem não acertou as dezenas no último sorteio ainda pode tentar a sorte: o próximo concurso da Mega-Sena, marcado para este sábado (21), tem estimativa de prêmio de R$ 105.000.000,00. As apostas podem ser até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos oficiais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O prêmio acumulou após o Concurso 2974, realizado em 19 de fevereiro de 2026, não registrar ganhadores na faixa principal. No Espírito Santo, porém, três apostas acertaram quatro dezenas e garantiram premiação na quadra. Cada bilhete premiado vai receber R$ 27.143,02.

As apostas vencedoras foram nas cidades de Serra e Vitória. Porém, na Serra, o jogo foi por meio de canais eletrônicos. Já em Vitória, duas apostas foram presencialmente: uma na Galeria da Sorte Ltda e outra na Loterias Central Premiada Ltda ME, conhecida como Vitória Loterias.

Todas as apostas premiadas no Estado foram simples, com seis dezenas marcadas, e não participaram de bolão. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 03 – 10 – 12 – 19 – 37 – 40.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou, elevando a expectativa para o próximo sorteio. Quando o valor ultrapassa a casa das dezenas de milhões, o movimento nas lotéricas costuma aumentar significativamente, impulsionado pelo sonho de mudar de vida com um único bilhete.

A Mega-Sena premia apostas que acertam quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena) dezenas. Assim, a aposta simples, com seis números, é a modalidade mínima e dá direito a concorrer em todas as faixas de premiação.

Agora, com R$ 105 milhões estimados para o próximo concurso, a expectativa é de grande procura em todo o país. Entretanto, para quem deseja participar, é importante ficar atento ao prazo e garantir o jogo antes do fechamento das apostas.