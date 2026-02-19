Mega-Sena pode pagar R$ 72 milhões nesta noite; veja como apostar

A Mega-Sena 2.974 sorteia nesta noite um prêmio estimado em R$ 72 milhões. A Caixa realiza o concurso às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O valor acumulado chama a atenção de apostadores em todo o país. Como ninguém acertou as seis dezenas no concurso anterior, o prêmio principal cresceu.

Leia também: Quina: concurso 6.955 premia aposta no Espírito Santo

A Caixa transmitirá o sorteio ao vivo pelo canal oficial no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook. Dessa forma, os jogadores poderão acompanhar o resultado em tempo real.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena 2.974, o apostador deve escolher de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Entretanto, quem decide marcar mais números aumenta as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também sobe conforme a quantidade escolhida.

O jogador pode registrar o bilhete até as 20h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo site e aplicativo oficiais da Caixa.

Probabilidades de ganhar

A probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. Apesar disso, ao marcar mais números, as chances melhoram significativamente.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores para quem acerta quatro ou cinco números. Assim, mesmo sem conquistar o prêmio máximo, o jogador pode ser contemplado.

Caso um único apostador leve os R$ 72 milhões e aplique o valor na poupança, o rendimento mensal ultrapassaria cifras milionárias. Ainda assim, muitos optam por investir em imóveis, negócios ou aplicações financeiras diversificadas.

Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena 2.974 movimenta lotéricas e plataformas digitais. Portanto, a expectativa é de grande volume de apostas até o encerramento do prazo.