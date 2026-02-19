Quina: concurso 6.955 premia aposta no Espírito Santo

Uma aposta registrada no Espírito Santo foi premiada com quatro acertos no concurso 6.955 da Quina, sorteado na noite desta quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete vencedor, feito na cidade de Vitória, garantiu ao apostador o prêmio de R$ 6.273,27, conforme o rateio oficial divulgado após a apuração.

De acordo com os dados do concurso, a aposta capixaba foi realizada por meio de canais eletrônicos, na modalidade simples, com cinco números marcados. O jogo foi validado em formato físico e estava regular para participação, o que assegurou o direito ao recebimento do prêmio referente à quadra. Apesar do valor não ser milionário, o montante representa um retorno significativo para o apostador, especialmente considerando o custo relativamente baixo da aposta.

Prêmio acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 8,7 milhões

O concurso 6.955 da Quina não registrou ganhadores na faixa principal, com cinco acertos, e, por isso, o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 06 – 08 – 18 – 23 – 74.

Como ninguém acertou a quina, o valor principal cresceu e aumentou a expectativa para o próximo sorteio. O novo montante chama ainda mais a atenção dos apostadores em todo o país.

A Caixa Econômica Federal administra as loterias federais e estimou o prêmio do próximo concurso em R$ 8,7 milhões. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (19).

A Quina mantém popularidade entre os brasileiros, principalmente pela frequência dos sorteios. Além disso, a modalidade oferece probabilidades mais acessíveis quando comparada a outras loterias.

O jogador escolhe de cinco a quinze números entre os 80 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marca, maiores ficam as chances de ganhar — e também o valor investido na aposta.

A loteria distribui prêmios para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números. Dessa forma, amplia as possibilidades de premiação, mesmo quando ninguém leva o valor máximo.

Os apostadores podem registrar seus jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Eles podem apostar nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais.

Enquanto isso, o prêmio acumulado reforça a expectativa em diversas regiões. Muitos jogadores seguem confiantes de que a próxima bolada pode sair para qualquer cidade do país.