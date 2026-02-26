Mega-Sena sorteia R$ 130 milhões nesta quinta; como participar

A Mega-Sena 2977 realiza sorteio nesta quinta-feira (26) com prêmio estimado em R$ 130 milhões. As Loterias Caixa promovem o concurso em meio a grande expectativa. O valor acumulado figura entre os maiores do ano e atrai tanto jogadores frequentes quanto apostadores ocasionais.

O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entretanto, os interessados devem registrar as apostas dentro do prazo. As casas lotéricas recebem jogos até as 19h, no horário de Brasília. Já o portal oficial das Loterias Caixa e o aplicativo permitem apostas até as 20h.

Como jogar

A aposta simples da Mega-Sena 2977 custa R$ 5,00 e exige a escolha de seis números. Contudo, o sistema também oferece a opção de apostas múltiplas. O jogador pode marcar até 20 dezenas no mesmo volante. Nesse caso, as chances aumentam de forma significativa. Enquanto a probabilidade com seis números é de uma em 50 milhões, com 20 dezenas ela cai para uma em 1.292. Por outro lado, o valor da aposta supera R$ 200 mil.

Além da expectativa pelo sorteio, o prêmio milionário também desperta interesse pelo potencial de rendimento financeiro. Caso um único ganhador receba os R$ 130 milhões e aplique o montante na caderneta de poupança, poderá obter cerca de R$ 750 mil já no primeiro mês. Em investimentos atrelados ao CDI, por exemplo, o retorno mensal pode ultrapassar R$ 1,2 milhão, conforme a taxa Selic vigente.

Rendimento

Dessa forma, a Mega-Sena 2977 não movimenta apenas as lotéricas, mas também alimenta projeções financeiras entre os participantes. Ainda assim, especialistas lembram que a aposta envolve risco e depende exclusivamente do sorteio das dezenas.

Com o prêmio acumulado e o alto valor em jogo, o concurso desta quinta-feira promete grande participação nacional. Portanto, quem pretende tentar a sorte deve ficar atento aos horários e às regras oficiais das Loterias Caixa.