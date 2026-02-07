Menino de 7 anos realiza sonho durante visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES

A visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES marcou a sexta-feira (06) do pequeno Heitor Garcia de Mello Lemos, de 7 anos. O menino realizou um desejo antigo ao conhecer de perto a estrutura da Polícia Militar.

Heitor acompanha a rotina da corporação pelas redes sociais. Além disso, ele admira o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Por isso, a família organizou o encontro, que ocorreu na sede administrativa da instituição, em Vitória. O momento reuniu emoção, curiosidade e entusiasmo.

Heitor chegou ao quartel acompanhado do padrasto, Wagner Alves da Silva, sargento Silva. Também estiveram presentes a mãe, Mayara Mello, cabo Mello, a irmã Ana Liz e o primo Breno Garcia.

Os dois militares atuam no Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Dessa forma, a rotina policial já faz parte do cotidiano familiar.

Visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES

Durante a visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES, Heitor observou cada detalhe do ambiente institucional. Ele demonstrou atenção e alegria ao percorrer os espaços.

Em seguida, o menino encontrou o comandante-geral. O encontro simbolizou a realização de um sonho alimentado há meses.

Segundo a mãe, o interesse do filho pela Polícia Militar cresceu durante visitas frequentes ao Hospital da Polícia Militar. Heitor acompanha a irmã em consultas médicas.

Nessas ocasiões, ele observa os profissionais e a estrutura do local. Assim, passou a dizer que deseja ser médico da Polícia Militar no futuro.

O sargento Silva também destacou a importância do Hospital da PM para a qualidade de vida dos policiais e familiares. Ele ressaltou o atendimento e a estrutura oferecida.

Durante a programação, Heitor agradeceu a oportunidade de conhecer o quartel. O menino relatou felicidade ao viver a experiência.

A visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES também emocionou os familiares. Todos registraram o momento e acompanharam a reação do garoto.

O coronel Douglas Caus recebeu a família e falou sobre o caráter institucional da corporação. Ele reforçou a ideia de que a Polícia Militar funciona como uma grande família.

Além do quartel, a família visitou as instalações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER). O passeio ampliou ainda mais a experiência do menino.

Ao final do dia, Heitor deixou o local satisfeito. Ele afirmou que pretende seguir o sonho de atuar na Polícia Militar no futuro.

Assim, a visita ao Quartel do Comando-Geral da PMES se transformou em uma memória marcante para o menino e para a família.