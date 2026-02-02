Mercado de trabalho abre vagas em diferentes áreas nesta semana em Cachoeiro

Em Cachoeiro, empresas da região abriram novas vagas de emprego em diferentes áreas. Assim, foram ampliadas as oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Nesse sentido, as chances atendem a perfis variados e contemplam desde funções administrativas até cargos no comércio.

Setor administrativo

Na área de recursos humanos, a consultoria Start People busca profissional para a função de assistente de RH.

Desse modo, o cargo envolve apoio em recrutamento e seleção, controle de registros de funcionários, organização de documentos e suporte a treinamentos e ações internas.

Assim, para concorrer, o candidato deve estar cursando ou ser graduado em áreas como Recursos Humanos, Psicologia ou Administração, além de residir em Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem cadastrar o currículo pelo perfil @start.people.

Já o setor contábil concentra oportunidades no departamento fiscal. O Grupo Upgrade Contabilidade abriu vagas para analista fiscal, assistente fiscal, auxiliar fiscal e estagiário fiscal.

Assim, a empresa oferece benefícios e convênios diversos. Os currículos podem ser enviados pelo site indicado na divulgação ou pelo e-mail [email protected].

Setor comercial

No comércio, uma rede de lojas anunciou contratações para os cargos de auxiliar de caixa, auxiliar de loja e vendedor. As vagas exigem boa comunicação, proatividade, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe.

Os candidatos podem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entregar diretamente em uma das lojas. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (28) 99969-2308.

As seleções seguem abertas enquanto durarem as vagas. Então, por isso, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e utilizar os canais oficiais informados para participar dos processos.