Mercado de trabalho: confira as vagas abertas no Sul do Espírito Santo

O mercado de trabalho no Sul do Espírito Santo apresenta novas oportunidades nesta semana para profissionais de diferentes perfis. Nesse sentido, as vagas contemplam os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, abrangendo desde cargos técnicos até funções administrativas e operacionais. Dessa forma, quem busca recolocação ou o primeiro emprego encontra um cenário favorável na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa Gramil busca novos talentos para integrar sua equipe em duas frentes distintas. Para a área operacional, a empresa disponibiliza a vaga de Auxiliar de Eletricista. Os candidatos devem possuir disponibilidade para trabalhar em escala, sendo que cursos técnicos em mecânica ou elétrica representam um diferencial competitivo. Além disso, o profissional auxiliará em lubrificações e manutenções preventivas e pneumáticas.

Leia também: Interior capixaba lidera geração de empregos formais

Ainda em Cachoeiro, a mesma companhia oferece o cargo de Assistente de Vendas Mercado Interno. Esta posição exige ensino superior completo ou em andamento em Arquitetura, Design ou áreas correlatas. Ademais, o interessado deve residir no município, possuir CNH categoria B e domínio do Pacote Office. As funções incluem a geração de documentos, vistorias de estoque e preparação de amostras.

Oportunidades em Castelo

Já no município de Castelo e regiões vizinhas, a AG3 Solutions, em parceria com a Uniaves, anuncia a abertura de vagas para Auxiliar de Produção. A oportunidade foca em candidatos maiores de 18 anos e dispensa experiência prévia na função. Sob nova direção da Pif Paf, a empresa oferece benefícios atrativos e horários flexíveis para os contratados.

Como se candidatar

Os interessados devem observar as formas específicas de contato para cada oportunidade: