+Milionária: veja como funciona a loteria que pode pagar milhões
Entenda regras, probabilidades e como apostar na +Milionária, uma das loterias com maiores prêmios do país.
Criada para oferecer prêmios ainda maiores aos apostadores, a +Milionária se consolidou como uma das principais modalidades das Loterias Caixa. O jogo combina dezenas e trevos, o que amplia as possibilidades de premiação e aumenta o nível de dificuldade para acertar o prêmio principal. Ainda assim, a modalidade já distribuiu valores expressivos em diferentes concursos pelo país.
A Caixa Econômica Federal realiza os sorteios duas vezes por semana, geralmente às quartas-feiras e aos sábados. O apostador escolhe seis números entre 1 e 50 e dois trevos entre 1 e 6. Para conquistar o prêmio máximo, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.
Além da faixa principal, a +Milionária possui dez níveis de premiação. Ou seja, o jogador pode receber valores menores ao acertar combinações parciais, o que amplia as chances de retorno financeiro. O prêmio mínimo garantido para quem acerta tudo costuma ser de R$ 10 milhões, podendo aumentar conforme a arrecadação e os acúmulos.
Como apostar na +Milionária
O valor da aposta simples é mais elevado em comparação a outras loterias tradicionais. No entanto, o sistema permite incluir mais números e trevos, o que eleva o preço, mas também aumenta as probabilidades de acerto.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial das Loterias Caixa. O jogador precisa ser maior de 18 anos para participar.
Probabilidades e estratégia
A aposta simples oferece baixa probabilidade de acerto do prêmio principal, pois combina números e trevos. Entretanto, a Caixa estruturou o jogo dessa forma para gerar premiações mais altas e acúmulos frequentes, que elevam o valor final distribuído.
Especialistas orientam que o jogador aposte com responsabilidade, estabeleça limites financeiros e encare a loteria como entretenimento, não como fonte de renda.
Impacto social
O governo destina parte da arrecadação das loterias federais para áreas como educação, segurança pública, esporte e cultura. Portanto, além da possibilidade de ganhar milhões, o participante também contribui indiretamente para políticas públicas no Brasil.
A +Milionária segue atraindo apostadores interessados em grandes premiações e consolidando seu espaço entre as loterias mais procuradas do país.
