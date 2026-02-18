Sorteios das Loterias Caixa retomam nesta quarta; veja como apostar

Após a pausa no calendário em razão do feriado de Carnaval, os sorteios das Loterias Caixa retomam nesta quarta-feira (18). A interrupção ocorreu nos dias 16 e 17 de fevereiro, quando não houve extrações devido ao feriado prolongado. Com o retorno das atividades, os concursos voltam a ocorrer normalmente, seguindo o cronograma oficial da Caixa Econômica Federal.

Retorno dos sorteios após o Carnaval

A retomada dos sorteios marca a volta de modalidades tradicionais como Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Super Sete e +Milionária. Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início a partir das 21h (horário de Brasília) e transmissão pelos canais oficiais da Caixa. A expectativa é de aumento no valor dos prêmios, já que alguns concursos chegaram ao período pós-Carnaval acumulados.

A Mega-Sena, principal loteria do país, não tem sorteio nesta quarta-feira, mas volta ao calendário regular na quinta-feira, 19 de fevereiro, mantendo o horário das 21h. As apostas para o concurso já estão abertas e podem ser até as 19h do dia do sorteio.

Principais modalidades em destaque

Entre as opções disponíveis aos apostadores está a Lotofácil, conhecida pela maior probabilidade de acerto, além da Quina, que possui sorteios quase diários. A +Milionária, que não sofreu alteração durante o feriado, segue com sorteios às quartas-feiras e aos sábados. Já a Mega-Sena continua sendo a modalidade mais procurada, especialmente em concursos acumulados, quando o prêmio pode alcançar valores milionários.

Como apostar nas Loterias Caixa

As apostas podem ser realizadas de forma presencial, nas casas lotéricas, ou pelos canais digitais da Caixa, como o site Loterias Online e o aplicativo oficial. As plataformas digitais funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados, oferecendo mais comodidade ao apostador.

Na Mega-Sena, por exemplo, o jogador deve escolher de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 6,00, e o valor aumenta conforme o número de dezenas marcadas.

Recursos para facilitar o jogo

A Caixa disponibiliza ferramentas como a Surpresinha, que gera números de forma automática. Além disso, tem a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Outra alternativa é o Bolão Caixa, que possibilita apostas em grupo, o que aumenta as chances de premiação, embora haja divisão do prêmio entre os participantes.

Com o retorno dos sorteios nesta quarta-feira, a expectativa é de grande movimentação nas lotéricas e nos canais digitais, impulsionada por prêmios acumulados e pelo interesse renovado dos apostadores após o Carnaval.