Mimoso do Sul: colisão na BR-101 exige atenção de motoristas

Um acidente na BR-101 mobilizou equipes de socorro neste sábado (14), em Mimoso do Sul. A ocorrência foi registrada nas proximidades da empresa Sabagram Group, na região de São José das Torres.

Equipes de resgate estiveram no local para prestar atendimento. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes oficiais sobre as circunstâncias da ocorrência. No entanto, a movimentação chamou a atenção de quem trafegava pelo trecho.

Atenção, motoristas

Motoristas que passaram pela rodovia precisaram redobrar os cuidados. Além disso, a recomendação é manter atenção constante, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização. A BR-101 concentra fluxo intenso de veículos, sobretudo aos fins de semana.

O aquinoticias.com entrou em contato com as forças de segurança para apurar as informações sobre o acidente na BR-101. Assim que as autoridades confirmarem novos dados, o aquinoticias.com atualizará esta matéria.