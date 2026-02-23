Mimoso do Sul: kits e mochilas gratuitos beneficiam mais 2.500 alunos da rede pública

A Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta segunda-feira (23), a entrega dos kits de material escolar e mochilas para todos os alunos da rede pública de ensino.

A iniciativa, implementada no ano de 2022, beneficia em média 2.530 estudantes. Conforme explica o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, as políticas públicas estratégicas, implementadas por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem contribuído para o avanço da educação, bem como a preparação dos estudantes para um futuro melhor.

De acordo com a secretária de Educação, Gracielli Defante, a gestão pensa a educação acessível a todos, independentemente das diferenças sociais ou econômicas. O kit escolar, por exemplo, tem papel fundamental na criação de oportunidades educacionais para cada criança.

“No decorrer desses anos de distribuição dos kits vivenciamos o quanto essa ação fez e faz a diferença nas salas de aula, como muitas famílias recebem o material e são gratas e essa sensação é tangível e tem resultado positivo no processo ensino e aprendizagem”, afirma a secretária.

A entrega dos kits começou pela Educação Infantil. Entretanto, a administração municipal ressalta que para o início do ano, devido ao atraso na entrega, atendeu aos alunos com cadernos e lápis, de acordo com a demanda das escolas.

Ideb

Mimoso do Sul alcançou o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), da série histórica, desde 2005. A média de 6,6, alcançada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, chama atenção para o trabalho estratégico desenvolvido pela administração municipal.

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também aponta que quase 100% das crianças de 6 a 14 anos estão na escola. Assim, esse desempenho coloca a cidade na 9ª posição entre os 78 municípios capixabas e no 1.017º lugar no ranking nacional, que reúne 5.570 cidades.