Missa de Cinzas marca início da Quaresma em Cachoeiro

Nesta Quarta-Feira de Cinzas, a Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, celebra a Missa de Cinzas às 9 horas. A cerimônia marca oficialmente o início da Quaresma e também a abertura da Campanha da Fraternidade 2026 no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A celebração ocorre logo após o período de Carnaval e reúne fiéis que retornam à rotina religiosa. A Igreja Católica inicia, a partir de hoje, um tempo litúrgico dedicado à reflexão, à penitência e à preparação para a Páscoa.

Leia também: Família de Cachoeiro conquista reconhecimento nacional com queijos

Durante a missa, o sacerdote realiza o rito da imposição das cinzas sobre os fiéis. O gesto simboliza humildade, conversão e renovação espiritual. Ao aplicar as cinzas, o celebrante pronuncia frases como “Convertei-vos e crede no Evangelho” ou “Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás”.

As cinzas utilizadas na celebração são preparadas a partir da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. Assim, a liturgia estabelece uma ligação entre diferentes momentos do calendário cristão.

A Quarta-Feira de Cinzas abre oficialmente o período da Quaresma, que se estende por 40 dias até a Semana Santa. Nesse tempo, a Igreja orienta práticas como jejum, oração e caridade.

Campanha Fraternidade 2026

Além disso, a celebração também marca o lançamento da Campanha da Fraternidade 2026. A iniciativa, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), propõe reflexão e mobilização em torno de um tema social.

Historicamente, a Quarta-Feira de Cinzas consolidou-se entre os séculos VI e VIII como marco inicial do tempo quaresmal. Desde então, tornou-se uma das datas mais significativas do calendário litúrgico católico.

A Catedral de São Pedro recebe, todos os anos, grande número de participantes nesta celebração. Famílias inteiras costumam comparecer para iniciar juntas o caminho espiritual rumo à Páscoa.

A Igreja também orienta que hoje é dia de jejum e abstinência de carne para os católicos, conforme as normas litúrgicas.

Com a celebração desta manhã, a comunidade católica de Cachoeiro dá início à caminhada quaresmal, reforçando compromissos de fé e fraternidade.