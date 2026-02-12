Mistério em Cachoeiro: corpo é encontrado em casa abandonada

A Polícia Militar registrou, nesta quarta-feira (11), um encontro de cadáver em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência aconteceu na Rua Manoel Nolai Barbosa, em Soturno, interior da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao chegar ao endereço, os militares ouviram relatos de moradores sobre forte odor vindo do interior do imóvel. Diante disso, vizinhos decidiram verificar a situação e localizaram um corpo em um dos quartos da casa, que está abandonada.

Leia também: Operação No Space 2 prende traficantes em Marataízes

De acordo com testemunhas, a vítima vivia em situação de rua e não possuía endereço fixo. Além disso, vizinhos relataram que ela fazia uso frequente de entorpecentes, incluindo crack, e consumia bebidas alcoólicas.

Ainda conforme os relatos, a vítima não tinha autorização para morar no imóvel. No entanto, acessava o local ocasionalmente para dormir. A residência estava sem fornecimento de água e energia elétrica e permanecia fechada com corrente e cadeado. Entretanto, havia uma abertura na parte inferior da porta que permitia o acesso.

Encontro de cadáver em Cachoeiro de Itapemirim

O encontro de cadáver em Cachoeiro de Itapemirim mobilizou a equipe de perícia técnica. Os policiais encontraram o corpo sobre um colchão no chão, em posição de decúbito dorsal. Além disso, constataram avançado estado de decomposição.

Somente o laudo cadavérico poderá confirmar a causa da morte. Por esse motivo, a equipe acionou a perícia oficial para realizar os procedimentos de praxe.

Após a conclusão dos trabalhos técnicos no local, os peritos removeram o corpo para exames complementares. Em seguida, a Polícia Militar formalizou a ocorrência para conhecimento das autoridades competentes.

Agora, a investigação seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil. A corporação deverá apurar as circunstâncias da morte, bem como identificar oficialmente a vítima.

A polícia reforçou que denúncias podem ser feitas de forma anônima. A colaboração da comunidade, segundo a corporação, contribui para o esclarecimento de ocorrências registradas no município.