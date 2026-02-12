Operação No Space 2 prende traficantes em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação No Space 2 em Marataízes com foco no combate ao tráfico de drogas. A Delegacia de Polícia do município coordenou a ação e contou com apoio de outras forças de segurança.

Segundo a corporação, a iniciativa busca reduzir de forma contínua os espaços utilizados para a comercialização de entorpecentes. Além disso, a operação pretende desarticular pontos de venda e ampliar o controle do Estado em áreas impactadas pela criminalidade.

A ação integrada mobilizou a Força Tática da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e o setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Dessa forma, as equipes atuaram de maneira coordenada para garantir maior efetividade nas diligências.

Durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, os policiais se deslocaram até a localidade de Santa Rita II, na Rua Projetada. No imóvel alvo da operação, as equipes encontraram quantidades de crack e maconha. Além disso, apreenderam dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Operação No Space 2 em Marataízes resulta em prisões por tráfico

A Operação No Space 2 em Marataízes culminou na prisão de dois suspeitos em flagrante por tráfico de drogas. Após a formalização dos procedimentos na delegacia, os agentes encaminharam os detidos ao sistema prisional.

O material apreendido seguirá para exame pericial, conforme determina a legislação. Em seguida, a investigação dará continuidade aos trâmites legais para aprofundar a apuração dos fatos.

De acordo com a Polícia Civil, a estratégia envolve ações permanentes para enfraquecer as estruturas do tráfico no município. Além disso, as forças de segurança pretendem intensificar o monitoramento de áreas consideradas sensíveis.

A corporação destacou que a integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal fortalece o combate ao crime organizado. Consequentemente, a atuação conjunta amplia a capacidade de resposta do poder público.

Por fim, a Polícia Civil reforçou que continuará realizando operações periódicas. A instituição também orienta que denúncias anônimas podem contribuir para novas ações, fortalecendo a segurança da população de Marataízes.