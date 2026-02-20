Morre Eric Dane, ator de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria', aos 53 anos

Eric Dane, o célebre ator conhecido por seus papéis em Grey’s Anatomy e Euphoria, e que mais tarde se tornou um defensor da conscientização sobre a ELA, morreu nesta quinta-feira (19). Ele tinha 53 anos.

Seus representantes informaram que Dane faleceu em decorrência de esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig, menos de um ano após ter anunciado seu diagnóstico.

“Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”, diz o comunicado divulgado por sua família, que também pede por privacidade neste momento delicado.

O texto prossegue: “Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com amor. Eric adorava seus fãs e será eternamente grato pela demonstração de carinho e apoio que recebeu”.

Trajetória

Eric Dane nasceu em 9 de novembro de 1972 e foi criado na Califórnia. Seu pai, um oficial da Marinha, morreu vítima de um ferimento por arma de fogo quando Eric tinha apenas 7 anos.

Após o ensino médio, ele se mudou para Los Angeles para seguir a carreira de ator, conseguindo participações em séries como Saved by the Bell (Galera do Barulho), Married… With Children (Um Amor de Família), Charmed e no filme X-Men: O Confronto Final, além de uma temporada no drama médico de curta duração Gideon’s Crossing.

Sua grande oportunidade surgiu em meados dos anos 2000, quando foi escalado como o Dr. Mark Sloan, também conhecido como “McSteamy”, no drama médico Grey’s Anatomy, papel que interpretou de 2006 a 2012 e reprisou em 2021. Em 2019, ele deu uma guinada de 180 graus e deu vida a Cal Jacobs, um homem casado e problemático, no provocante drama da HBO Euphoria, papel que desempenhou até sua morte.

Dane também atuou como Tom Chandler, capitão de um navio da Marinha dos EUA que segue em alto-mar após uma catástrofe global dizimar a maior parte da população mundial, na série The Last Ship, da TNT. Em 2017, a produção foi interrompida enquanto Dane lutava contra a depressão.

Em abril de 2025, Dane anunciou que havia sido diagnosticado com ELA, uma doença progressiva que ataca as células nervosas que controlam os músculos em todo o corpo. A ELA destrói gradualmente as células nervosas e as conexões necessárias para andar, falar e respirar. A maioria dos pacientes morre dentro de três a cinco anos após o diagnóstico.

Dane tornou-se um porta-voz da causa, falando em uma conferência de imprensa em Washington sobre a autorização prévia de planos de saúde. “Alguns de vocês podem me conhecer por séries de TV, como Grey’s Anatomy, onde interpreto um médico. Mas estou aqui hoje para falar brevemente como um paciente lutando contra a ELA”, disse ele em junho de 2025.

Em setembro daquele ano, a ALS Network nomeou Dane como o vencedor do prêmio de Defensor do Ano, reconhecendo seu compromisso em aumentar a conscientização e o apoio às pessoas que vivem com a doença.

Uma biografia escrita por Dane está programada para ser publicada em 2026. Book of Days: A Memoir in Moments (Livro dos Dias: Memórias em Momentos, em tradução livre) será lançado pela The Open Field, um selo da Penguin Random House. De acordo com a editora, no livro Dane relembra momentos-chave de sua vida, desde seu primeiro dia de trabalho em Grey’s Anatomy até o nascimento de suas duas filhas e a descoberta do diagnóstico de ELA.

“Quero capturar os momentos que me moldaram – os dias bonitos, os difíceis, aqueles que nunca dei como garantidos – para que, se nada mais restar, as pessoas que o lerem lembrem-se do que significa viver com o coração”, disse Dane em um comunicado na época do anúncio do livro. “Se compartilhar isso ajudar alguém a encontrar sentido em seus próprios dias, então minha história valeu a pena ser contada.”

Dane deixa sua esposa, a atriz Rebecca Gayheart, e as duas filhas adolescentes do casal, Billie Beatrice e Georgia Geraldine. Gayheart e Dane se casaram em 2004 e se separaram em setembro de 2017. Gayheart chegou a entrar com o pedido de divórcio em 2018, mas posteriormente solicitou a anulação do processo.

Em um ensaio de dezembro para a The Cut, da revista New York, refletindo sobre o diagnóstico de Dane, Gayheart descreveu a dinâmica deles como “um relacionamento muito complicado, algo que é confuso para as pessoas”. Ela afirmou que eles nunca se divorciaram de fato, mas saíram com outras pessoas e viviam separados.

“Nosso amor pode não ser romântico, mas é um amor de família”, disse ela. “O Eric sabe que eu sempre vou querer o melhor para ele. Que vou dar o meu melhor para agir corretamente com ele. E sei que ele faria o mesmo por mim. Então, o que quer que eu possa fazer ou de qualquer forma que eu possa estar presente para tornar essa jornada melhor ou mais fácil para ele, eu quero fazer.”