Morte de Dante Michelini em Guarapari reacende lembranças do caso Araceli

As autoridades identificaram o corpo decapitado e carbonizado encontrado em um sítio de Meaípe, em Guarapari, como sendo de Dante de Brito Michelini, de 76 anos. A confirmação ocorreu nesta terça-feira (3).

De acordo com um familiar, Dante era o proprietário do sítio. Contudo, uma testemunha estranhou a ausência do idoso e encontrou sinais de destruição na estrutura incendiada da propriedade.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Entretanto, a corporação informou que só confirmará oficialmente a identidade após a conclusão do exame de DNA.

Até a última atualização, os investigadores não localizaram a cabeça da vítima. Enquanto isso, as equipes seguem reunindo informações para esclarecer a dinâmica do crime.

Dante de Brito Michelini ganhou projeção nacional ao figurar entre os acusados, depois absolvidos, no emblemático caso Araceli, ocorrido em Vitória, em 1973.

Naquele ano, Araceli Cabrera Crespo tinha oito anos quando desapareceu. O crime chocou o país e passou a simbolizar a violência contra crianças.

Em 1980, a Justiça condenou Dante. Contudo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e determinou nova análise do processo.

Após cinco anos de reavaliação, a Justiça absolveu os réus por falta de provas. Assim, o caso Araceli foi arquivado sem responsabilização penal.

Em memória da vítima, o Congresso Nacional instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.