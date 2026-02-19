Motos sem placa e com chassi raspado são apreendidas em Itapemirim

Uma apreensão de motos adulteradas ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na localidade de Graúna, em Itapemirim, na noite desta quarta-feira (18). As equipes identificaram duas motos sem placa e constataram irregularidades graves nos veículos.

Segundo informações da corporação, a ocorrência foi registrada enquanto os policiais realizavam rondas de rotina na região.

Durante o deslocamento, os policiais visualizaram duas motos circulando sem placa de identificação. Diante da situação, as equipes realizaram a abordagem aos motociclistas.

Ao inspecionar os veículos, os militares identificaram que ambos apresentavam supressão nos numerais de chassi e motor. As marcações estavam raspadas, o que caracteriza adulteração de sinal identificador.

As motos apreendidas são uma Honda 125 Fan e uma Honda 150 Titan. A polícia adotou as medidas previstas em lei e encaminhou os veículos para os procedimentos legais.

Apreensão de motocicletas adulteradas em Graúna reforça fiscalização

A apreensão de motocicletas adulteradas em Graúna reforça a atuação preventiva da Polícia Militar na região. A fiscalização constante busca combater crimes relacionados à receptação e adulteração veicular.

De acordo com a legislação, a supressão de identificação de chassi e motor configura crime. Por isso, a corporação destacou que intensifica patrulhamentos em áreas estratégicas.

Além disso, a ausência de placas dificulta a identificação dos veículos e pode estar associada a outras práticas ilícitas. Dessa forma, a abordagem preventiva contribui para ampliar a segurança local.

Após a constatação das irregularidades, os policiais registraram a ocorrência e encaminharam o caso à autoridade competente. A investigação poderá apurar a origem das motocicletas e eventuais responsabilidades.

A apreensão de motos adulteradas em Graúna demonstra a importância do patrulhamento ostensivo. A presença policial nas comunidades amplia a capacidade de resposta rápida diante de situações suspeitas.

Enquanto isso, a Polícia Militar segue com ações de rotina em Itapemirim. A corporação orienta a população a denunciar movimentações suspeitas por meio dos canais oficiais.

Com a retirada das motocicletas irregulares de circulação, a polícia reforça o compromisso com a ordem pública. A apreensão de motos adulteradas em Graúna integra o conjunto de ações voltadas à prevenção de crimes no município.