Motos sem placa e com chassi raspado são apreendidas em Itapemirim
Apreensão de motocicletas adulteradas em Graúna ocorre durante patrulhamento da Polícia Militar.
Uma apreensão de motos adulteradas ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na localidade de Graúna, em Itapemirim, na noite desta quarta-feira (18). As equipes identificaram duas motos sem placa e constataram irregularidades graves nos veículos.
Segundo informações da corporação, a ocorrência foi registrada enquanto os policiais realizavam rondas de rotina na região.
Durante o deslocamento, os policiais visualizaram duas motos circulando sem placa de identificação. Diante da situação, as equipes realizaram a abordagem aos motociclistas.
Ao inspecionar os veículos, os militares identificaram que ambos apresentavam supressão nos numerais de chassi e motor. As marcações estavam raspadas, o que caracteriza adulteração de sinal identificador.
As motos apreendidas são uma Honda 125 Fan e uma Honda 150 Titan. A polícia adotou as medidas previstas em lei e encaminhou os veículos para os procedimentos legais.
Apreensão de motocicletas adulteradas em Graúna reforça fiscalização
A apreensão de motocicletas adulteradas em Graúna reforça a atuação preventiva da Polícia Militar na região. A fiscalização constante busca combater crimes relacionados à receptação e adulteração veicular.
De acordo com a legislação, a supressão de identificação de chassi e motor configura crime. Por isso, a corporação destacou que intensifica patrulhamentos em áreas estratégicas.
Além disso, a ausência de placas dificulta a identificação dos veículos e pode estar associada a outras práticas ilícitas. Dessa forma, a abordagem preventiva contribui para ampliar a segurança local.
Após a constatação das irregularidades, os policiais registraram a ocorrência e encaminharam o caso à autoridade competente. A investigação poderá apurar a origem das motocicletas e eventuais responsabilidades.
A apreensão de motos adulteradas em Graúna demonstra a importância do patrulhamento ostensivo. A presença policial nas comunidades amplia a capacidade de resposta rápida diante de situações suspeitas.
Enquanto isso, a Polícia Militar segue com ações de rotina em Itapemirim. A corporação orienta a população a denunciar movimentações suspeitas por meio dos canais oficiais.
Com a retirada das motocicletas irregulares de circulação, a polícia reforça o compromisso com a ordem pública. A apreensão de motos adulteradas em Graúna integra o conjunto de ações voltadas à prevenção de crimes no município.
