Móveis e farmácia impulsionam comércio capixaba

O varejo capixaba encerrou 2025 com crescimento expressivo e desempenho acima da média nacional. Em dezembro, o volume de vendas avançou 4% na comparação com o mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, o aumento chegou a 3,5%. Além disso, o indicador atingiu 108 pontos, o maior nível para dezembro desde o início da série histórica, em 2004.

Os dados integram análise do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE. Assim, o levantamento mostra que segmentos estratégicos sustentaram o avanço. As vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram 16,9%. Já o setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos registrou alta de 15,3%.

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza explicou o cenário. “O comércio capixaba aproveitou plenamente o aquecimento típico de dezembro, impulsionado pelo Natal, pelo pagamento do 13º salário e pelas campanhas promocionais”, afirmou.

Varejo capixaba

O varejo capixaba superou, inclusive, os resultados do Sudeste e do Brasil. Enquanto o estado avançou 3,5% em 2025, a média regional ficou em 1,1% e a nacional, em 1,6%. Entre os estados do Sudeste, o Espírito Santo liderou o ranking, à frente de Minas Gerais (1,8%), São Paulo (0,3%) e Rio de Janeiro (-1,3%). No cenário nacional, ocupou a sétima posição entre as 27 unidades da federação.

Coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza destacou a regularidade do crescimento. “O desempenho capixaba combina expansão acima da média regional e nacional com constância nos últimos meses, o que evidencia maior robustez do comércio local”, ressaltou.

Outros setores

Além dos setores que cresceram acima de 15%, também se destacaram equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (12,7%) e combustíveis e lubrificantes (5,6%). Segundo Spalenza, os números revelam dois vetores principais: consumo essencial fortalecido e retomada de compras de bens duráveis.

No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado especializado, o estado também apresentou avanço. Em 2025, o crescimento foi de 2,5%, enquanto o Brasil registrou estabilidade e o Sudeste leve retração. Na comparação com dezembro de 2024, o salto foi de 8,1%.

Além disso, o segmento de veículos alcançou 144,3 pontos em dezembro, maior patamar para o mês desde 2022. O atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo cresceu 12,1% em dezembro e 21,2% no acumulado anual. Por outro lado, já o setor de material de construção avançou 10,5%, refletindo maior demanda por obras e reformas.

Para 2026, a projeção é positiva. “A combinação de confiança do consumidor elevada e crescimento consistente aponta para continuidade da expansão”, projetou André Spalenza. A pesquisa completa está disponível em portaldocomercio-es.com.br.

Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 405.455 empresas no estado. A entidade reúne 24 sindicatos empresariais e atua em todos os municípios capixabas, com foco no desenvolvimento social e econômico.