Setor de petróleo abre espaço para pequenas empresas no ES

O Espírito Santo retomou protagonismo nacional na produção de petróleo em 2025. Com isso, pequenos negócios no setor de petróleo e gás passaram a encontrar novas oportunidades na cadeia produtiva.

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), compilados pelo Observatório Findes, mostram que o estado voltou à segunda posição entre os maiores produtores do país. A produção cresceu 24,5%, alcançando média diária de 192,9 mil barris.

Esse avanço fortalece não apenas grandes operadoras. Ao mesmo tempo, amplia espaço para micro e pequenas empresas que oferecem serviços especializados, tecnologia, manutenção e logística.

Sebrae prepara empresas para competir

A gestora de Petróleo, Gás, Energia e Indústria do Sebrae/ES, Paula Lisboa, afirma que as empresas precisam se estruturar para acessar o mercado de forma competitiva.

Segundo ela, o Sebrae atua com rodadas de negócios, feiras, missões empresariais e consultorias gerenciais e tecnológicas. Além disso, desenvolve o programa Acelera Indústria de Base, voltado à organização da gestão comercial para fornecimento às grandes indústrias.

De acordo com Paula, a qualificação permite que os pequenos negócios atendam às exigências técnicas e comerciais do setor.

Empresa capixaba vira referência no setor

O CEO da NBS Petróleo e Gás, Gelson Nico, relata que a empresa participou do Acelera Indústria de Base em 2023, quando ainda prestava serviços.

Segundo ele, o programa ajudou a reorganizar processos e ampliar a visão estratégica. A empresa, então, evoluiu do modelo de prestadora para operadora independente.

Gelson afirma que a companhia está em fase de consolidação como produtora, após iniciar o processo de compra de campos onshore na região de São Mateus.

Para ele, essa mudança gera impacto na cadeia produtiva. A empresa passa a demandar serviços e cria novas oportunidades para outros pequenos negócios.

Capacitação abre portas

Gelson orienta empreendedores interessados no setor a buscar qualificação constante. Ele destaca que o mercado é técnico e exige preparo.

Com o crescimento do petróleo no estado, a demanda por fornecedores locais tende a aumentar. Portanto, empresas estruturadas ampliam suas chances de fechar contratos e gerar empregos.

O Sebrae/ES mantém abertas as inscrições para a turma de 2026 do programa Acelera Indústria de Base. O projeto oferece consultorias, capacitações e orientação estratégica para empresas que desejam atuar como fornecedoras.

Ao fortalecer pequenos negócios, a iniciativa amplia a competitividade da cadeia de petróleo e gás no Espírito Santo e impulsiona a economia regional.