Mulher é presa com 5 kg de haxixe em ônibus no ES

Uma mulher presa com 5 kg de haxixe em ônibus no ES marcou as ações do 10º Batalhão da Polícia Militar nesta terça-feira (10), em Guarapari. A ocorrência ocorreu durante fiscalização em um coletivo interestadual no bairro Várzea Nova.

Logo pela manhã, equipes do Batalhão de Ações com Cães abordaram o veículo após denúncia de transporte de entorpecentes. Durante a vistoria, o cão policial Hans indicou uma mochila suspeita.

Ao abrirem a bagagem, os militares encontraram 50 unidades de haxixe. A substância totalizou aproximadamente 4,960 quilos.

Diante do flagrante, os policiais conduziram a responsável pelo material à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. A ocorrência consolidou o caso de mulher presa com 5 kg de haxixe em ônibus no ES.

Desdobramentos após mulher presa com 5 kg de haxixe em ônibus no ES

Além dessa apreensão, ao longo do mesmo dia, o 10º Batalhão realizou outras ações no município. No mesmo bairro, equipes da Força Tática abordaram um Jeep Compass com indícios de clonagem.

Após a verificação dos sinais identificadores, os militares constataram adulteração e restrição de furto ou roubo. Em seguida, removeram o veículo ao pátio credenciado e encaminharam o condutor à delegacia.

Posteriormente, já no bairro Kubitschek, policiais abordaram um carro com dois ocupantes. Durante a ação, um dos suspeitos dispensou 24 pedras de crack.

Além disso, os militares localizaram outra pedra da mesma substância, um cachimbo para consumo e R$ 50 em espécie. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional, e o veículo foi removido.

Já na Praia do Morro, durante patrulhamento na Avenida Beira Mar, a equipe identificou um indivíduo em atitude suspeita próximo a um quiosque. Após as buscas, os policiais apreenderam 10 pinos de cocaína, nove pedras de crack e uma unidade de haxixe.

Na sequência, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências legais.

De forma integrada, as ações compuseram o policiamento ostensivo e repressivo realizado na cidade. Segundo a corporação, a Polícia Militar seguirá intensificando abordagens para combater o tráfico e outros crimes na região.

Com a mulher presa com 5 kg de haxixe em ônibus no ES, a corporação reforça, portanto, o monitoramento de rotas interestaduais e áreas urbanas estratégicas em Guarapari.