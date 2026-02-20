Nasa faz alerta e pede que população se prepare para apagão? O que se sabe até agora
Eclipse lunar total ocorre na madrugada de 3 de março e pode deixar a Lua avermelhada por quase uma hora
Calma. Antes de qualquer preocupação, é importante esclarecer: não há nenhum alerta real de apagão global emitido pela NASA. A frase acima tem tom provocativo justamente porque muitos boatos circularam nas redes sociais sobre a chamada “Lua de Sangue da Minhoca”.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O que realmente vai acontecer na madrugada de 3 de março é um eclipse lunar total. O fenômeno terá cerca de 58 minutos de duração na fase de totalidade e coincidirá com a Lua Cheia de março.
Leia também: Ex-príncipe Andrew é preso por suspeita de má conduta em cargo público
Durante o eclipse, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Contudo, como consequência, a Lua adquire uma tonalidade avermelhada. Essa coloração ocorre porque a luz solar passa pela atmosfera terrestre antes de atingir a superfície lunar.
É daí que surge o nome “Lua de Sangue”. Já o termo “Lua da Minhoca” tem origem em tradições do Hemisfério Norte. Em março, o solo começa a descongelar com o fim do inverno, e as minhocas reaparecem, marcando a transição para a primavera.
Horários do eclipse lunar total no Brasil
(madrugada de 3 de março – horário de Brasília)
- Início do eclipse penumbral: 3h44
- Início do eclipse parcial: 4h50
- Início da totalidade (Lua começa a ficar vermelha): 6h04
- Máximo do eclipse: por volta de 6h30
- Fim da totalidade: 7h03
- Fim do eclipse parcial: 8h17
- Encerramento completo: 9h23
Melhor horário para observar
O momento mais bonito será entre 6h04 e 7h03, quando a Lua estará completamente avermelhada.
Atenção importante
Como a totalidade acontece perto do amanhecer, pode haver interferência da luz do Sol no final do fenômeno, dependendo da região e do horizonte.
Dessa forma, se o céu estiver limpo no Espírito Santo, será possível ver o eclipse sim.
Como funciona a visibilidade?
O Brasil estará posicionado no lado noturno da Terra durante o evento. Portanto, o eclipse poderá ser observado a olho nu em praticamente todo o território nacional.
A fase mais aguardada é a totalidade, quando a Lua fica avermelhada. Esse é o momento em que o fenômeno atinge seu auge.
Precisa de proteção?
Não. Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar é totalmente seguro para observar a olho nu. Contudo, binóculos ou telescópios apenas ajudam a ver mais detalhes.
O que pode atrapalhar?
- Céu nublado
- Poluição luminosa em grandes cidades
- Horizonte obstruído por prédios ou morros
Se o tempo colaborar, o espetáculo será visível no Brasil inteiro.
É preciso se preocupar?
Não. O eclipse lunar não provoca impactos na energia elétrica, nas comunicações ou na vida cotidiana. Portanto, diferentemente de tempestades solares, que podem afetar satélites e redes elétricas, o eclipse é apenas um alinhamento natural entre Sol, Terra e Lua.
Além disso, o fenômeno pode ser observado a olho nu, sem risco à visão. Assim, para aproveitar melhor, basta procurar um local com pouca iluminação artificial e céu aberto.
Portanto, o “apagão” é apenas no brilho da Lua e faz parte de um espetáculo astronômico seguro e fascinante.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726