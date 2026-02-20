Nasa faz alerta e pede que população se prepare para apagão? O que se sabe até agora

Calma. Antes de qualquer preocupação, é importante esclarecer: não há nenhum alerta real de apagão global emitido pela NASA. A frase acima tem tom provocativo justamente porque muitos boatos circularam nas redes sociais sobre a chamada “Lua de Sangue da Minhoca”.

O que realmente vai acontecer na madrugada de 3 de março é um eclipse lunar total. O fenômeno terá cerca de 58 minutos de duração na fase de totalidade e coincidirá com a Lua Cheia de março.

Durante o eclipse, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Contudo, como consequência, a Lua adquire uma tonalidade avermelhada. Essa coloração ocorre porque a luz solar passa pela atmosfera terrestre antes de atingir a superfície lunar.

É daí que surge o nome “Lua de Sangue”. Já o termo “Lua da Minhoca” tem origem em tradições do Hemisfério Norte. Em março, o solo começa a descongelar com o fim do inverno, e as minhocas reaparecem, marcando a transição para a primavera.

Horários do eclipse lunar total no Brasil

(madrugada de 3 de março – horário de Brasília)

Início do eclipse penumbral: 3h44

3h44 Início do eclipse parcial: 4h50

4h50 Início da totalidade (Lua começa a ficar vermelha): 6h04

6h04 Máximo do eclipse: por volta de 6h30

por volta de 6h30 Fim da totalidade: 7h03

7h03 Fim do eclipse parcial: 8h17

8h17 Encerramento completo: 9h23

Melhor horário para observar

O momento mais bonito será entre 6h04 e 7h03, quando a Lua estará completamente avermelhada.

Atenção importante

Como a totalidade acontece perto do amanhecer, pode haver interferência da luz do Sol no final do fenômeno, dependendo da região e do horizonte.

Dessa forma, se o céu estiver limpo no Espírito Santo, será possível ver o eclipse sim.

Como funciona a visibilidade?

O Brasil estará posicionado no lado noturno da Terra durante o evento. Portanto, o eclipse poderá ser observado a olho nu em praticamente todo o território nacional.

A fase mais aguardada é a totalidade, quando a Lua fica avermelhada. Esse é o momento em que o fenômeno atinge seu auge.

Precisa de proteção?

Não. Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar é totalmente seguro para observar a olho nu. Contudo, binóculos ou telescópios apenas ajudam a ver mais detalhes.

O que pode atrapalhar?

Céu nublado

Poluição luminosa em grandes cidades

Horizonte obstruído por prédios ou morros

Se o tempo colaborar, o espetáculo será visível no Brasil inteiro.

É preciso se preocupar?

Não. O eclipse lunar não provoca impactos na energia elétrica, nas comunicações ou na vida cotidiana. Portanto, diferentemente de tempestades solares, que podem afetar satélites e redes elétricas, o eclipse é apenas um alinhamento natural entre Sol, Terra e Lua.

Além disso, o fenômeno pode ser observado a olho nu, sem risco à visão. Assim, para aproveitar melhor, basta procurar um local com pouca iluminação artificial e céu aberto.

Portanto, o “apagão” é apenas no brilho da Lua e faz parte de um espetáculo astronômico seguro e fascinante.