Netflix divulga trailer oficial da parte 2 da 4ª temporada de 'Bridgerton'
Os novos episódios, que encerram o quarto ano da série, chegam à plataforma em 26 de fevereiro.
A Netflix divulgou nesta sexta-feira (13), o trailer oficial da parte 2 da quarta temporada de Bridgerton. Os novos episódios, que encerram o quarto ano da série, chegam à plataforma em 26 de fevereiro.
A prévia mostra os próximos passos da história de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha), que teve um ponto decisivo no fim da primeira parte da temporada, já disponível no streaming.
A nova temporada é inspirada em um conto de fadas e acompanha Benedict, que resiste à ideia de se casar apesar das cobranças de Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). A trama muda de rumo após o personagem se encantar por uma misteriosa “dama de prata” durante um baile de máscaras organizado pela mãe.
Romance entre Benedict e Sophie é foco do desfecho
Com a ajuda da irmã Eloise (Claudia Jessie), Benedict passa a procurar a identidade da jovem que conheceu no baile. A mulher, no entanto, não faz parte da alta sociedade: trata-se de Sophie Baek, uma criada que trabalha para Araminta Gun (Katie Leung).
Quando os dois se reencontram, Benedict se vê dividido entre o amor pela jovem e a fantasia em torno da dama mascarada, sem perceber que são a mesma pessoa. O enredo também explora o conflito entre classes sociais e a possibilidade de um relacionamento considerado proibido.
A temporada ainda mostra Benedict observando as relações dos irmãos, como o casamento de Francesca (Hannah Dodd) com John Stirling (Victor Alli), e a nova fase de Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan), que enfrentam desafios após a identidade de Penelope como colunista de fofocas se tornar pública.
