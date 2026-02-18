No Sul do Estado, Casagrande exalta cultura capixaba
O governador também ressaltou o potencial turístico da cidade e a integração entre infraestrutura urbana e eventos populares.
Em meio à programação do Carnaval no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) visitou a cidade de Piúma e caiu na folia no Sul do Estado .
De cima do trio, puxado pelo cantor Beto Cauê, o chefe do Poder Executivo estadual destacou os investimentos feitos na infraestrutura da nova orla da cidade, bem como na cultura capixaba.
“Maravilha esta orla de Piúma! Esta maravilha de cultura presente aqui junto conosco. Viva Piúma, viva o Carnaval e viva a cultura capixaba!”, afirmou.
Casagrande também ressaltou o potencial turístico da cidade e a integração entre infraestrutura urbana e eventos populares. A nova orla, além de qualificar o espaço público, ampliou a capacidade de receber grandes celebrações com segurança e conforto.
