Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 184,5 mil; saiba como concorrer

O 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 184,5 mil em prêmios nesta quinta-feira (26). O programa realiza a transmissão ao vivo às 13h30, pela TVE Espírito Santo e pela Espírito Santo FM.

Ao todo, o governo destina R$ 123 mil para cidadãos cadastrados. Além disso, repassa R$ 61,5 mil para instituições sociais participantes, entre premiações e rateio mensal.

Como ocorre todos os meses, a organização sorteará cinco prêmios por região: Metropolitana, Norte e Sul. Os valores são de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil.

Participam do sorteio os bilhetes gerados entre 1º e 31 de janeiro. A cada R$ 1 em compras, o consumidor acumula um ponto. A cada 50 pontos, o sistema gera automaticamente um bilhete.

No entanto, o programa limita a participação a 50 bilhetes por CPF em cada sorteio mensal. Assim, o sistema garante equilíbrio entre os concorrentes.

Nota Premiada Capixaba beneficia cidadãos e entidades

Além de premiar consumidores, o 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba também fortalece instituições sociais. As entidades indicadas pelos ganhadores recebem valores equivalentes a 50% do prêmio destinado ao cidadão contemplado.

Além disso, o programa realiza um rateio mensal de R$ 170 mil. O valor é dividido entre todas as instituições cadastradas, conforme o índice de engajamento social.

Esse índice considera o número de apoiadores vinculados a cada entidade. Portanto, quanto maior o engajamento, maior o valor recebido.

A coordenação do programa enviará aviso aos ganhadores por e-mail. Se necessário, a equipe também fará contato telefônico.

Os contemplados terão prazo de 90 dias para solicitar o resgate do prêmio. A planilha oficial do sorteio ficará disponível no site do programa, junto com outras informações detalhadas.

Atualmente, o Nota Premiada Capixaba reúne mais de 169 mil cidadãos cadastrados e 186 instituições sociais. O programa completou quatro anos em dezembro e consolidou-se como iniciativa de educação fiscal no Estado.

Para participar, o cidadão deve realizar cadastro único no site oficial. Em seguida, precisa escolher uma instituição social para apoiar.

Depois disso, basta solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais das compras. O sistema gera automaticamente pontos e bilhetes, sem necessidade de cadastro manual das notas.

O 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba reforça, portanto, a proposta de estimular a cidadania fiscal e apoiar ações sociais em todo o Espírito Santo.