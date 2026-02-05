Novas chances para cursos técnicos no Espírito Santo; confira

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o edital que retoma o preenchimento de vagas remanescentes para cursos técnicos de nível médio. Assim, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a iniciativa disponibiliza 175 oportunidades na modalidade concomitante.

Desse modo, nesta etapa, o processo seletivo contempla os municípios de Aracruz, Colatina, Guarapari, Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim.

Quem pode participar

As oportunidades atendem, exclusivamente, estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular da rede estadual. Além disso, alunos da 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem disputar as vagas. Nesse sentido, os interessados devem acessar o portal Seleção Aluno até as 23h59 da próxima quarta-feira (11) para garantir a participação.

As opções de formação técnica abrangem diversas áreas estratégicas. Entre os cursos ofertados, destacam-se:

Edificações, Eletromecânica e Eletrotécnica;

Informática para Internet, Manutenção de Computadores e Mecânica;

Comércio, Meio Ambiente e Mineração.

Cronograma do Processo Seletivo

Após o encerramento das inscrições, a Sedu divulgará o resultado no dia 12 de fevereiro, a partir das 18h. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula entre os dias 13 e 19 de fevereiro, por meio do link específico do campus escolhido.

Posteriormente, a secretaria publicará o resultado preliminar em 20 de fevereiro, abrindo prazo para recursos na mesma data. Por fim, o cronograma estabelece o dia 23 de fevereiro para a divulgação da lista final pós-recursos. A Sedu reforça que todas as exigências estabelecidas no edital anterior permanecem vigentes para esta nova fase de seleção.