Novos alertas do Inmet colocam cidades capixabas em perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, com níveis de severidade amarelo e laranja.

O aviso amarelo é válido a partir das 9h24 desta quarta-feira (4) e segue até 10h de sexta-feira (6). Assim, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Dessa forma, todas as cidades do Espírito Santo estão sob esse alerta.

Alerta laranja

O Inmet também publicou um alerta laranja para tempestades, com início às 9h45 desta terça-feira (4) e validade até 23h59 de quinta-feira (5).

Nesse cenário, a previsão aponta volumes mais elevados de chuva. Contudo, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir 60 a 100 km/h, ampliando os riscos.

O que pode acontecer

De acordo com o órgão, em ambos os alertas há risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e descargas elétricas. Portanto, é importante que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Ainda assim, o INMET orienta que aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada.

O que fazer em situações de emergência

Por fim, caso você esteja em perigo, busque apoio da Defesa Civil, pelo telefone 199, ou do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cidades sob alerta laranja

A lista de municípios inclui Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta e Apiacá. Além disso, aparecem Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba e Cachoeiro de Itapemirim. Na sequência, constam Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço e Domingos Martins. Também integram a relação Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba e Ibitirama.

Do mesmo modo, figuram Iconha, Irupi, Itapemirim e Iúna. Logo depois, surgem Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano e Mimoso do Sul. Por fim, completam a lista Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.



