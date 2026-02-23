Novos parquinhos transformam rotina de alunos em Marataízes

Os investimentos na educação municipal de Marataízes avançam com a entrega de novos parquinhos e brinquedos pedagógicos para três escolas da rede pública. A distribuição começou nesta segunda-feira (23).

A primeira unidade contemplada foi a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Zeni Mendes de Souza. A entrega ocorreu na própria escola, com a presença do prefeito Toninho Bitencourt e do secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa amplia os investimentos na educação municipal de Marataízes ao fortalecer o ambiente escolar. Além disso, os novos equipamentos estimulam o aprendizado por meio de atividades lúdicas.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância de garantir às crianças acesso ao lazer e ao brincar dentro do espaço escolar. Segundo ele, a proposta é unir ensino e desenvolvimento social desde os primeiros anos.

Os brinquedos e parquinhos passam a integrar a rotina das unidades. Dessa forma, os alunos terão mais oportunidades de interação e estímulo motor.

Investimentos na educação municipal de Marataízes ampliam estrutura nas escolas

Além da unidade Zeni Mendes de Souza, outras duas escolas também receberão os equipamentos. A EMEIEF José Antônio de Almeida, localizada em Capinzal, está na lista.

Da mesma forma, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Láurea Freire Brumana, na Barra de Itapemirim, será contemplada. Assim, os investimentos na educação municipal de Marataízes alcançam diferentes regiões do município.

Segundo a gestão municipal, os novos materiais lúdicos contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Além disso, fortalecem a infraestrutura das unidades escolares.

A Prefeitura afirma que seguirá ampliando ações voltadas à melhoria do ensino público. Portanto, os investimentos na educação municipal de Marataízes devem continuar ao longo do ano.

Com a chegada dos parquinhos, as escolas ampliam o espaço de convivência e aprendizagem. Dessa maneira, a rede municipal busca oferecer um ambiente mais completo e integrado para os estudantes.