O que aconteceu em Jerônimo Monteiro? Em poucos minutos, olha o que a chuva fez

A chuva caiu com intensidade e veio acompanhada de rajadas de vento, provocando enxurradas e transtornos nas localidades de Rive, em Alegre, e também no município de Jerônimo Monteiro. As duas cidades, que ficam no Sul do Estado do Espírito Santo, registraram ruas tomadas pela água e visibilidade comprometida durante o temporal.

Em Jerônimo Monteiro, um motorista que passava pela região registrou o momento em que a água barrenta invadiu uma das vias e surpreendeu moradores e condutores. Veja o vídeo:

Situação em Rive

Já em Rive, moradores também flagraram a força da enxurrada descendo pelas ruas, evidenciando o impacto da chuva intensa acompanhada de ventos fortes.

Nas imagens, também é possível perceber a correnteza avançando rapidamente, dificultando a circulação de veículos e aumentando o risco para pedestres. O cenário acende o alerta para os perigos de enfrentar áreas alagadas durante tempestades.

Em situações como essa, a orientação é evitar pontos de alagamento, redobrar a atenção no trânsito e, se possível, buscar rotas alternativas ou abrigo seguro até que o nível da água baixe.