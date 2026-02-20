Instabilidade provoca chuva em regiões do ES; veja como fica a previsão do tempo

A previsão do tempo no Espírito Santo indica uma sexta-feira (20) com poucas nuvens até o fim da manhã em todo o Estado. Desse modo, o sol predomina nas primeiras horas do dia. No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade ganham força em parte do território capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a combinação entre calor e umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Porém, essas instabilidades se concentram, sobretudo, em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Por outro lado, nas demais regiões, não há previsão de chuva.

Leia também: Defesa Civil emite alerta de chuvas para Castelo

Além disso, as temperaturas mínimas sobem levemente em relação aos dias anteriores. O vento sopra fraco a moderado no litoral, o que mantém a sensação de abafamento ao longo do dia.

Grande Vitória, Sul e Serrana

Na Grande Vitória, o tempo permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva. O vento varia de fraco a moderado. A temperatura mínima chega a 22 °C, enquanto a máxima atinge 35 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 35 °C.

Já na Região Sul, o tempo fica aberto até o fim da manhã. Contudo, a partir da tarde, pancadas de chuva e trovoadas atingem áreas próximas ao Caparaó. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 37 °C. Nas áreas altas, os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. O sol predomina pela manhã. Entretanto, à tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, especialmente nas proximidades do Caparaó. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 20 °C a 32 °C. Já nas áreas altas, a mínima é de 18 °C e a máxima chega a 30 °C.

Norte, Noroeste e Nordeste

Enquanto isso, na Região Norte, o dia segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A mínima é de 22 °C e a máxima alcança 36 °C.

Na Região Noroeste, o tempo também começa firme. Porém, a partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas atingem os trechos sul e oeste. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 23 °C e 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima chega a 24 °C e a máxima atinge 35 °C.

Assim, a sexta-feira será marcada por calor predominante em todo o Espírito Santo, com chuva isolada concentrada em áreas específicas durante a tarde.