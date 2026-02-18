O que é e como funciona a Máquina do Poder do BBB 26? Entenda
Nova dinâmica permite compra de vantagem que interfere na formação do Paredão
O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, anunciou uma nova dinâmica no BBB 26 durante o programa desta terça-feira (17). Ele informou que a chamada Máquina do Poder BBB 26 será inaugurada às 11h desta quarta-feira (18).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o apresentador, os participantes poderão usar as estalecas acumuladas ao longo do jogo para adquirir benefícios. Entre as opções disponíveis, estará um poder que interfere diretamente na formação do Paredão.
Leia também: Como a briga entre Jonas e Marcelo pode ter sido decisiva para a eliminação no BBB 26
Ao detalhar a novidade, Tadeu Schmidt explicou que quem conquistar a vantagem poderá vetar um participante da próxima Prova Bate e Volta, marcada para domingo. Assim, o poder pode influenciar de forma decisiva o destino de um brother na berlinda.
A produção já havia mencionado a dinâmica dentro da casa. Durante o Ganha-Ganha, Jordana recebeu a informação de que a semana teria um poder especial disponível. No entanto, naquele momento, a equipe não explicou qual seria a função da vantagem.
Agora, com o esclarecimento feito ao vivo, os confinados conhecem o impacto real da Máquina do Poder BBB 26. Além disso, entendem que a vantagem pode alterar estratégias, alianças e movimentações no jogo.
A possibilidade de vetar alguém da Prova Bate e Volta aumenta a tensão entre os participantes. Afinal, quem ficar fora da disputa perde a chance de escapar do Paredão.
Com a estreia da nova ferramenta, o BBB 26 adiciona mais um elemento estratégico à competição. Dessa forma, as decisões sobre estalecas ganham ainda mais importância na dinâmica do reality.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726