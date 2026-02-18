O que é e como funciona a Máquina do Poder do BBB 26? Entenda

O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, anunciou uma nova dinâmica no BBB 26 durante o programa desta terça-feira (17). Ele informou que a chamada Máquina do Poder BBB 26 será inaugurada às 11h desta quarta-feira (18).

Segundo o apresentador, os participantes poderão usar as estalecas acumuladas ao longo do jogo para adquirir benefícios. Entre as opções disponíveis, estará um poder que interfere diretamente na formação do Paredão.

Ao detalhar a novidade, Tadeu Schmidt explicou que quem conquistar a vantagem poderá vetar um participante da próxima Prova Bate e Volta, marcada para domingo. Assim, o poder pode influenciar de forma decisiva o destino de um brother na berlinda.

A produção já havia mencionado a dinâmica dentro da casa. Durante o Ganha-Ganha, Jordana recebeu a informação de que a semana teria um poder especial disponível. No entanto, naquele momento, a equipe não explicou qual seria a função da vantagem.

Agora, com o esclarecimento feito ao vivo, os confinados conhecem o impacto real da Máquina do Poder BBB 26. Além disso, entendem que a vantagem pode alterar estratégias, alianças e movimentações no jogo.

A possibilidade de vetar alguém da Prova Bate e Volta aumenta a tensão entre os participantes. Afinal, quem ficar fora da disputa perde a chance de escapar do Paredão.

Com a estreia da nova ferramenta, o BBB 26 adiciona mais um elemento estratégico à competição. Dessa forma, as decisões sobre estalecas ganham ainda mais importância na dinâmica do reality.