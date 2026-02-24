O tempo pode mudar nesta terça no Espírito Santo; veja o que esperar

A previsão do tempo no ES nesta terça-feira indica manhã de poucas nuvens e calor em todo o estado.

No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas.

De acordo com o Incaper, as temperaturas sobem ligeiramente ao longo do dia. Além disso, o vento sopra fraco a moderado no litoral norte.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia começa com poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Porém, à tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas.

A temperatura mínima é de 23 °C e a máxima pode chegar a 37 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 36 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o cenário se repete. Pela manhã, o sol aparece entre poucas nuvens. Entretanto, à tarde, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima atinge 38 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 18 °C e 34 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o calor também marca presença até o fim da manhã. Contudo, no período da tarde, a chuva retorna acompanhada de trovoadas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 20 °C e a máxima a 34 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, a mínima é de 18 °C e a máxima de 33 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo segue com poucas nuvens pela manhã. Ainda assim, à tarde, pancadas de chuva e trovoadas atingem a região.

A mínima prevista é de 22 °C e a máxima pode alcançar 37 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o dia começa ensolarado e quente. Posteriormente, a instabilidade provoca chuva com trovoadas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 38 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 19 °C e a máxima atinge 34 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o calor predomina até o fim da manhã. No entanto, durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas.

O vento sopra fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 24 °C e 37 °C.