Obra suspeita leva à prisão de dupla por tráfico e arma em Alegre

A prisão por tráfico de drogas em Alegre mobilizou equipes da Força Tática do 3º Batalhão na tarde desta quinta-feira (06). A ação ocorreu no Loteamento Boa Fé, bairro Clério Moulin.

Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência indicou que uma obra no local servia para a manufatura e comercialização de entorpecentes. Diante disso, as equipes intensificaram o patrulhamento.

Durante a aproximação, os policiais visualizaram dois homens saindo da construção. Ao notar a presença da viatura, um deles tentou fugir.

No entanto, os militares realizaram a abordagem e contiveram o suspeito. Em seguida, a equipe iniciou as buscas no imóvel indicado.

Dentro da obra, os policiais encontraram entorpecentes, balanças de precisão e aparelhos celulares. Além disso, localizaram materiais associados ao preparo e à venda de drogas.

Posteriormente, as equipes realizaram buscas na residência vinculada aos suspeitos. No local, os militares apreenderam um revólver calibre .38 e munições.

A equipe também encontrou um simulacro de pistola, mais porções de drogas e dinheiro em espécie. Entre os entorpecentes, havia crack, cocaína, maconha e haxixe.

Os policiais recolheram ainda anotações relacionadas ao tráfico. O material reforçou a suspeita de comercialização no local.

Tráfico de drogas em Alegre

A prisão por tráfico de drogas em Alegre envolveu dois homens, de 32 e 41 anos. Ambos foram conduzidos para a delegacia com os itens apreendidos.

Durante o procedimento, a Polícia Militar registrou todos os materiais como evidência. Em seguida, os suspeitos seguiram para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

De acordo com a corporação, a operação resultou de informações previamente levantadas pelo setor de inteligência. Assim, as equipes conseguiram agir de forma direcionada.

Além disso, a ação retirou drogas e arma de circulação. A ocorrência também interrompeu a atividade suspeita no endereço monitorado.

A prisão por tráfico de drogas em Alegre segue agora sob investigação da Polícia Civil. A autoridade policial adotará as medidas legais cabíveis.