Operação Carnaval 2026 reforça segurança no Espírito Santo

A Polícia Militar do Espírito Santo intensificará as ações de segurança durante o Carnaval, conforme definido na Operação Carnaval 2026. Dessa forma, a estratégia busca garantir tranquilidade a moradores e turistas em todo o Estado.

As forças de segurança apresentaram as diretrizes em coletiva na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Na ocasião, os órgãos explicaram o planejamento integrado e, sobretudo, o foco preventivo das ações.

A Operação Carnaval 2026 ocorrerá entre 6 e 18 de fevereiro. Durante esse período, policiais militares, civis e bombeiros militares atuarão de forma coordenada, ampliando a presença em áreas de maior circulação.

Além disso, a corporação reforçará o policiamento com patrulhamento a pé e motorizado. Ao mesmo tempo, as equipes executarão pontos de controle, abordagens preventivas e ações de inteligência.

Segundo o comando da PM, a integração entre os órgãos é essencial. Por isso, o planejamento prioriza a prevenção de crimes patrimoniais e contra a pessoa, sem interromper operações em áreas sensíveis.

A Operação Carnaval 2026 também inclui monitoramento, abordagens a veículos e pedestres e respostas rápidas a ocorrências. Assim, unidades especializadas ampliarão a capacidade operacional.

Na Grande Vitória, batalhões especializados reforçarão a segurança. Enquanto isso, o policiamento montado atuará nos litorais Norte e Sul.

Por fim, o BPMA realizará fiscalizações ambientais em todo o território capixaba. Simultaneamente, o BPTran intensificará a fiscalização de trânsito com radares móveis, etilômetros e drones, assegurando maior controle viário.