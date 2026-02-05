Operação da PF no ES expõe falso investimento e esquema milionário

A Polícia Federal deflagrou a operação da PF em São Mateus nesta quarta-feira para desarticular organização criminosa ligada a crimes financeiros.

A investigação apura a captação irregular de recursos de terceiros por meio de falsas promessas de altos rendimentos, sem autorização de órgãos competentes.

Segundo a Operação da PF, uma vítima acreditou em investimento de alta rentabilidade e entregou um imóvel como forma de integralização de capital.

Posteriormente, os investigados venderam o bem por valor muito abaixo do mercado e provocaram prejuízo patrimonial relevante à vítima.

Além disso, a análise financeira apontou que os investigados desviaram os valores recebidos para contas pessoais.

Em seguida, os suspeitos direcionaram parte expressiva dos recursos para sites de apostas e para a compra de criptoativos.

Durante a operação da Polícia Federal em São Mateus, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, policiais prenderam um dos alvos em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Os investigados na Operação da PF podem responder por crimes contra o sistema financeiro, estelionato, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo.