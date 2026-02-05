Operação Fictus mira fraude bancária e revela esquema contra a Caixa no ES

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fictus na manhã desta quinta-feira, no Espírito Santo, para apurar fraude contra a Caixa Econômica Federal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários conduz a investigação, que apura estelionato majorado e uso de documento falso em prejuízo de empresa pública federal.

Leia também: Polícia prende homem por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma

A investigação começou após comunicação formal da Caixa, que identificou a abertura fraudulenta de conta bancária em nome de terceiro.

Em seguida, o investigado contratou empréstimos, limite de cheque especial e cartões de crédito sem o consentimento do titular dos dados utilizados.

Durante as apurações, a Polícia Federal constatou prejuízo financeiro superior a R$ 30 mil, causado pela inadimplência das operações realizadas de forma fraudulenta.

Nesta fase da Operação Fictus, agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao investigado, em Ibirité.

A Justiça Federal expediu a ordem para coletar novos elementos e aprofundar a apuração sobre possível participação de outros envolvidos.

Os fatos investigados se enquadram, em tese, nos crimes de estelionato majorado e uso de documento falso, previstos no Código Penal.