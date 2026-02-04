Operação revela esquema de tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil realizou, nesta semana, uma operação contra o tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante, com apoio da Polícia Militar. A ação integrou um conjunto de medidas voltadas ao enfrentamento ao crime organizado no município.

Segundo a corporação, a operação teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão preventiva relacionados ao tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante. As ordens judiciais estavam em vigor e resultaram de investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Narcóticos.

Inicialmente, os policiais localizaram um homem de 24 anos no bairro São Pedro. Em seguida, durante o cumprimento do mandado e as buscas no local, as equipes constataram o tráfico de drogasem situação de flagrante.

No imóvel, os agentes apreenderam 85 pinos de cocaína prontos para comercialização. Parte do material ilícito estava armazenada na varanda da residência, o que reforçou os indícios de atividade criminosa contínua.

Posteriormente, os policiais localizaram mais entorpecentes na cesta de uma bicicleta guardada na garagem do imóvel. Além disso, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, que podem auxiliar no avanço das investigações.

Presos por tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante

Diante dos fatos, a equipe prendeu o suspeito em flagrante. Ao mesmo tempo, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva pelo tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante, conforme determinação judicial.

Na sequência da operação, os agentes localizaram e prenderam outro investigado, de 20 anos. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado judicial relacionado ao mesmo tipo de crime na região.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões representam mais um avanço no combate ao tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.

Por fim, após a conclusão dos procedimentos legais do caso de tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante, as autoridades encaminharam os dois detidos ao sistema prisional. Ambos permanecem à disposição da Justiça, conforme prevê a legislação vigente.