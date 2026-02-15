Oportunidades de emprego abertas em três áreas; veja como se candidatar

Marataízes concentra novas vagas de emprego diferentes áreas profissionais. Nesse sentido, as oportunidades contemplam técnico em enfermagem, estágio técnico em segurança do trabalho e borracheiro de caminhão.

As vagas exigem perfis específicos. Portanto, os candidatos devem conferir atentamente os pré-requisitos antes de enviar o currículo. Além disso, as empresas destacam experiência, comprometimento e boa comunicação como diferenciais.

Para a vaga de técnico em enfermagem, o candidato precisa ter curso técnico concluído e registro ativo no COREN. A organização, responsabilidade e perfil proativo também aparecem entre as exigências. Experiência em Medicina do Trabalho será considerada um diferencial. Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp (28) 99929-1516.

Já a oportunidade de estágio técnico em segurança do trabalho exige que o candidato esteja cursando técnico na área ou Engenharia. Além disso, a empresa solicita domínio do Pacote Office e perfil comunicativo, proativo e determinado. O envio do currículo também ocorre pelo WhatsApp (28) 99929-1516.

Outra oportunidade disponível é para borracheiro de caminhão. A empresa exige experiência comprovada, capacidade de trabalho em equipe, compromisso e pontualidade. Os interessados devem entrar em contato pelos números (28) 99885-4294 ou (28) 99901-5527.