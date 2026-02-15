Oportunidades de emprego abertas em três áreas; veja como se candidatar
As vagas exigem perfis específicos.
Marataízes concentra novas vagas de emprego diferentes áreas profissionais. Nesse sentido, as oportunidades contemplam técnico em enfermagem, estágio técnico em segurança do trabalho e borracheiro de caminhão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vagas exigem perfis específicos. Portanto, os candidatos devem conferir atentamente os pré-requisitos antes de enviar o currículo. Além disso, as empresas destacam experiência, comprometimento e boa comunicação como diferenciais.
Para a vaga de técnico em enfermagem, o candidato precisa ter curso técnico concluído e registro ativo no COREN. A organização, responsabilidade e perfil proativo também aparecem entre as exigências. Experiência em Medicina do Trabalho será considerada um diferencial. Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp (28) 99929-1516.
Já a oportunidade de estágio técnico em segurança do trabalho exige que o candidato esteja cursando técnico na área ou Engenharia. Além disso, a empresa solicita domínio do Pacote Office e perfil comunicativo, proativo e determinado. O envio do currículo também ocorre pelo WhatsApp (28) 99929-1516.
Outra oportunidade disponível é para borracheiro de caminhão. A empresa exige experiência comprovada, capacidade de trabalho em equipe, compromisso e pontualidade. Os interessados devem entrar em contato pelos números (28) 99885-4294 ou (28) 99901-5527.
