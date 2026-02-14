Precisando de trabalho? Farmácia em Cachoeiro está com vagas abertas

Uma rede do setor farmacêutico anunciou vagas abertas em Cachoeiro para quatro funções. Nesse sendo, as oportunidades contemplam os cargos de perfumaria, estoquista, telefonista e motoboy/motogirl.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Drogaria Consolação conduz o processo seletivo. A empresa oferece salário fixo. Além disso, inclui premiações em algumas funções. O pacote de benefícios também prevê plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.

Leia também: Supermercado abre vagas de emprego em Cachoeiro; veja detalhes e como se candidatar

Critérios

Para o cargo de perfumaria, a empresa exige Ensino Médio completo, boa comunicação, organização e proatividade. Além disso, o candidato também precisa residir em Cachoeiro de Itapemirim.

Já para estoquista, a seleção prioriza candidatos com capacidade de organizar e manter o estoque de forma eficiente. A função exige precisão na conferência de mercadorias e controle de validade dos produtos. Além disso, o candidato deve morar no município.

A vaga de telefonista requer Ensino Médio completo e residência em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais comprometidos e atentos ao atendimento.

Para motoboy ou motogirl, a Drogaria Consolação exige Ensino Médio completo, CNH A e residência na cidade. A função envolve agilidade e responsabilidade nas entregas.

Como se inscrever

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo link disponível na bio do Instagram @drogariaconsolacaooficial. Também podem enviar para o e-mail [email protected].

Por outro lado, no caso da vaga de estoquista, o envio pode ocorrer pelo WhatsApp (28) 99957-8034. Outra opção é entregar o currículo presencialmente na Drogaria Consolação do Guandu.