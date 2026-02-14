Precisando de trabalho? Farmácia em Cachoeiro está com vagas abertas
A empresa oferece salário fixo.
Uma rede do setor farmacêutico anunciou vagas abertas em Cachoeiro para quatro funções. Nesse sendo, as oportunidades contemplam os cargos de perfumaria, estoquista, telefonista e motoboy/motogirl.
A Drogaria Consolação conduz o processo seletivo. A empresa oferece salário fixo. Além disso, inclui premiações em algumas funções. O pacote de benefícios também prevê plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.
Critérios
Para o cargo de perfumaria, a empresa exige Ensino Médio completo, boa comunicação, organização e proatividade. Além disso, o candidato também precisa residir em Cachoeiro de Itapemirim.
Já para estoquista, a seleção prioriza candidatos com capacidade de organizar e manter o estoque de forma eficiente. A função exige precisão na conferência de mercadorias e controle de validade dos produtos. Além disso, o candidato deve morar no município.
A vaga de telefonista requer Ensino Médio completo e residência em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais comprometidos e atentos ao atendimento.
Para motoboy ou motogirl, a Drogaria Consolação exige Ensino Médio completo, CNH A e residência na cidade. A função envolve agilidade e responsabilidade nas entregas.
Como se inscrever
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo link disponível na bio do Instagram @drogariaconsolacaooficial. Também podem enviar para o e-mail [email protected].
Por outro lado, no caso da vaga de estoquista, o envio pode ocorrer pelo WhatsApp (28) 99957-8034. Outra opção é entregar o currículo presencialmente na Drogaria Consolação do Guandu.
