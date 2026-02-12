Pai mata os filhos e deixa carta antes de tirar a própria vida; leia

A Polícia Militar confirmou que secretário mata os dois filhos e se mata em Itumbiara na noite desta quarta-feira (11). O caso envolve o secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a corporação, o secretário atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. Ele era genro do prefeito Dione Araújo. A ocorrência mobilizou equipes policiais e de socorro no município goiano.

Leia também: Operação No Space 2 prende traficantes em Marataízes

O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho. No entanto, a equipe médica confirmou o óbito após atendimento. O menino mais novo, de 8 anos, também foi encaminhado para unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Comunicação do município confirmou as mortes das duas crianças. Além disso, informou que as autoridades acompanham o caso desde o registro da ocorrência.

Horas antes dos disparos, o secretário publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos filhos. Na mensagem, declarou amor aos dois meninos e pediu bênçãos para eles. Posteriormente, o conteúdo passou a circular amplamente nas redes.

Secretário mata os dois filhos e se mata em Itumbiara: investigação em andamento

Após o crime, equipes da Polícia Militar isolaram o local e preservaram a área para o trabalho da perícia. Em seguida, o Instituto Médico Legal realizou os procedimentos técnicos e liberou os corpos.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do caso. Além disso, os investigadores coletam depoimentos e analisam laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos.

As autoridades não divulgaram informações sobre possível motivação. Contudo, reforçaram que a investigação seguirá com base em provas técnicas e testemunhais.

O caso gerou forte repercussão em Itumbiara e provocou manifestações nas redes sociais. Entretanto, a polícia mantém cautela na divulgação de detalhes, a fim de preservar a apuração.

Por fim, a Polícia Civil informou que divulgará novas atualizações após o avanço das investigações. A prioridade, segundo a corporação, é concluir o inquérito com responsabilidade e rigor técnico.