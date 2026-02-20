'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas
Toy Story 5 acaba de ter seu trailer divulgado. Agora com um novo vilão e o retorno de personagens queridos, o novo filme da franquia estreia em 18 de junho.
A história, centrada em Jessie, traz um desafio bastante atual e representativo da sociedade moderna. Quando Bonnie, a dona dos brinquedos, ganha um tablet de presente, a criança se vê em meio ao vício em telas e abandona seus amigos antigos.
Para reconquistar seu amor, o grupo de brinquedos se une contra o vilão. Para isso, o filme se apoia na nostalgia e traz Woody e Buzz de volta à história, além de Rex, Garfinho e o Sr. e a Sra. Cabeça de Batata.
Em 1995, o longa original foi lançado e tornou-se um dos maiores clássicos da Walt Disney Company. Anos mais tarde, a franquia chegou a 4 filmes, o último lançado em 2019.
