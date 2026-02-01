Parque Cultural Casa do Governador oferece oficinas gratuitas em fevereiro

O Parque Cultural Casa do Governador promove, ao longo de fevereiro, o projeto “Experimentações no Parque”, com quatro oficinas gratuitas voltadas à criação e à experimentação sensorial. Assim, a programação conecta arte, natureza e cultura e permanece aberta ao público durante todo o mês.

A iniciativa integra as ações da Escola Viva de Artes (EVA) e ocorre em diferentes datas, sempre no espaço do Parque, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Contudo, as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

As oficinas

A educadora Laira Aquino conduz a primeira oficina, “Manguezal capixaba”, neste domingo (1º), às 10h30. Nesse sentido, a atividade aborda a importância do mangue na cultura capixaba, apresenta espécies do ecossistema da Grande Vitória e propõe a produção de origamis inspirados em caranguejos. A classificação é livre.

A educadora Luana Magalhães ministra, no sábado (7), às 14h30, a oficina “Fotoformas em processo: intervir e recompor”. Desse modo, a proposta explora a desconstrução da fotografia tradicional por meio de colagens e intervenções manuais, com referência à exposição “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”. A atividade é indicada para participantes a partir de 8 anos.

Na sequência, a educadora Bárbara Colombo coordena a oficina “Corpo e tempo”, no dia 20 de fevereiro, às 14h30. Assim, a vivência propõe orientação espacial e percepção do tempo sem uso de tecnologias, com observação da paisagem e identificação de elementos artísticos e naturais do Parque. A classificação etária é a partir de 10 anos.

Encerrando o mês, o educador Henrique Nascimento conduz a oficina “Primeiros gestos na cerâmica”, no domingo (22), às 10h30. A atividade apresenta técnicas básicas de modelagem em argila, como pinch pot e rolete, e permite ao público acompanhar todas as etapas do processo criativo. Após a queima, as peças poderão ser retiradas em data futura. Contudo, a classificação é livre.

Como participar

Nesse sentido, para participar, é necessário retirar ingresso gratuito na recepção do Parque ou antecipadamente pelo site oficial. Porém, menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.

O Parque Cultural Casa do Governador funciona gratuitamente de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h. Inaugurado em 2022, o espaço reúne arte contemporânea, sustentabilidade e educação em uma área de 93 mil metros quadrados, com acervo permanente e temporário ao ar livre.