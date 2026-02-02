PC conclui inquérito sobre furto de moto em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou um caso de furto de moto em Venda Nova do Imigrante. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais do município e resultou na identificação dos autores e na recuperação do veículo.

O furto ocorreu em 10 de dezembro de 2025, no bairro Bicuíba. Logo após o registro da ocorrência, a equipe policial iniciou diligências para esclarecer os fatos. Nesse sentido, os investigadores buscaram identificar os responsáveis e localizar a motocicleta para devolução ao proprietário.

Durante a apuração, os policiais realizaram diligências de campo e analisaram informações anônimas. A partir desses dados, a equipe conseguiu apontar a autoria do crime e o possível local onde o veículo estava escondido. Assim, os suspeitos foram identificados e intimados para prestar depoimento.

Conforme explicou o delegado Eduardo Oliveira, titular da unidade, os depoimentos apresentaram contradições relevantes. Além disso, essas inconsistências reforçaram a linha investigativa adotada desde o início. Dias depois, os policiais localizaram a motocicleta em uma área próxima ao local do furto, também no bairro Bicuíba.

Posteriormente, um dos investigados confessou a prática criminosa e confirmou os elementos já reunidos na investigação. Diante disso, a Polícia Civil apreendeu o veículo e realizou a devolução ao legítimo proprietário.

Com base nas provas coletadas, a PCES concluiu o inquérito e indiciou dois homens, de 29 e 32 anos, moradores de Venda Nova do Imigrante. Ambos responderão por furto majorado e duplamente qualificado. Por fim, a polícia encaminhou o procedimento ao Ministério Público do Espírito Santo para as providências legais cabíveis.