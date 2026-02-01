Acidente entre ônibus e carretas interdita a BR-101 em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal atende, neste domingo, um acidente de trânsito no km 448 da BR-101, em Mimoso do Sul. A colisão envolveu um ônibus e duas carretas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No ônibus, aproximadamente 46 pessoas seguiam viagem. Nenhuma delas sofreu ferimentos, conforme as informações apuradas no local.

Leia também: Menina de 10 anos engravida após estupro no Espírito Santo

Já entre os veículos de carga, a equipe registrou uma vítima em estado grave. Além disso, outras duas pessoas receberam atendimento médico e permanecem em regulação. Até o momento, as autoridades não confirmaram em qual dos caminhões ou carretas estavam as vítimas feridas.

Por causa do acidente, a BR-101 permanece totalmente interditada no trecho. A ocorrência segue em andamento, enquanto as equipes apuram as circunstâncias da colisão. Dessa forma, novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Agentes da PRF continuam no local para prestar atendimento, garantir a segurança da área e orientar o tráfego.